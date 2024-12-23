Yunanistan'da Yeni Sol Partisi, Hükümetin Göç Politikasını Eleştirdi

Yunanistan'da muhalefette bulunan Yeni Sol Partisi, Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun kontrolden çıkması sonucu meydana gelen felakette 8 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından hükümetin göç politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Partiden Yapılan Açıklama

Yeni Sol Partisi tarafından yayımlanan açıklamada, Rodos'taki trajediye dikkat çekilerek, "8 masum insan hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi. Ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik teknesinin bu kazadaki rolünün, ülkenin göçmen politikalarını ciddi şekilde sorgulatacağı vurgulandı.

Soruşturma Talebi

Açıklamada, hükümetin engelleme ve geri itme uygulamalarının ülke için utanç kaynağı olduğu ifade edilerek, olaya ilişkin derhal bir soruşturma başlatılması gerektiği talep edildi.

Hatırlatmak gerekirse, düzensiz göçmenleri taşıyan bot, 20 Aralık Cuma günü Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmaya çalışırken kontrolden çıkmış ve olay sırasında denize düşen göçmenlerden 8'inin cansız bedenine ulaşılması ile trajedi ortaya çıkmıştır.