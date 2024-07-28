Yunanistan'da Yüksek Yangın Riski: Turuncu Alarm Durumu

Yunanistan'da Yangın Riski Artıyor

Yunanistan, kuvvetli rüzgarlar, kuraklık ve artan sıcaklıklar sebebiyle çeşitli bölgelerinde yüksek yangın riski ile karşı karşıya. İlgili bakanlık, bu sebepler dolayısıyla ülke genelinde "turuncu alarm" durumu ilan etti.

Açıklamalar ve Önlemler

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Attiki, Orta Yunanistan ve Mora Yarımadası gibi bölgelerde yangın riskinin yüksek olduğu belirtildi. Bu alanlarda gözlem uçuşları yapılacağı duyuruldu.

Acil Durum Planı Devreye Girdi

Ayrıca, bu bölgelerde orman yangınlarıyla başa çıkmak için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiği vurgulandı. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.