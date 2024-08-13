Yunanistan'daki Endişe Verici Yangınlar

Yunanistan'ın Varnava Bölgesindeki Yangınlar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da dün başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle Attiki'nin farklı bölgelerine yayılan yangınları "derin endişe verici" olarak nitelendirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Açıklamaları

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'daki yangınlar insanların hayatlarını ve sağlıklarını tehdit ediyor ve derinden endişe verici." ifadelerini kullandı. Yangınlardan etkilenenler için acil sağlık desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Ghebreyesus, iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'den Destek

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderme kararı aldı. Bu destek, bölgedeki yangınlarla mücadeleyi kolaylaştıracak.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Varnava bölgesinde 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde başlayan yangına, 500’den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterle müdahale ediliyor. Yangında çok sayıda evin zarar gördüğü bildirilirken, polis ve itfaiye ekipleri, yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti.

Hava Durumu Uyarıları

Meteoroloji uzmanları ile hükümet yetkilileri, hava koşullarının yangın riskini artırması nedeniyle vatandaşları uyardı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olduğunu açıkladı.

Yangınların Sonuçları

Yunanistan'da 2023 yılında meydana gelen orman yangınlarında en az 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu durum, ülkede orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.