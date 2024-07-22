Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Yunanistan'da yangınlar sürerken, Drama şehrinde rüzgar nedeniyle kontrol zorluğu yaşanıyor. Oropo'da da aynı şekilde müdahale gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:43
Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Müdahale Ediliyor

Yunanistan'ın Drama kentinde, 17 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yangının kontrol altına alınması, rüzgar nedeniyle oldukça zorlu bir hal almış durumda.

Yangın Ekipleri Harekete Geçti

Yangının başladığı gün olan 17 Temmuz Çarşamba günü, İskeçe ve Dedeağaç'tan gelen ekipler de Drama'ya doğru yola çıktıkları bilgisi paylaşıldı. Havalardan da müdahaleler yapılırken, yerleşim yerlerinin güvenli olduğu ifade edildi.

Oropo Bölgesinde Yeni Bir Yangın Başladı

Öte yandan, başkent Atina’nın yakınlarındaki Oropo bölgesinde de bugün öğle saatlerinde yeni bir orman yangını meydana geldi. Yine, bu yangına yönelik havadan ve karadan müdahale edilmekte olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş