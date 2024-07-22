Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Müdahale Ediliyor

Yunanistan'ın Drama kentinde, 17 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yangının kontrol altına alınması, rüzgar nedeniyle oldukça zorlu bir hal almış durumda.

Yangın Ekipleri Harekete Geçti

Yangının başladığı gün olan 17 Temmuz Çarşamba günü, İskeçe ve Dedeağaç'tan gelen ekipler de Drama'ya doğru yola çıktıkları bilgisi paylaşıldı. Havalardan da müdahaleler yapılırken, yerleşim yerlerinin güvenli olduğu ifade edildi.

Oropo Bölgesinde Yeni Bir Yangın Başladı

Öte yandan, başkent Atina’nın yakınlarındaki Oropo bölgesinde de bugün öğle saatlerinde yeni bir orman yangını meydana geldi. Yine, bu yangına yönelik havadan ve karadan müdahale edilmekte olduğu bildirildi.