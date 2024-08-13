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Yunanistan'daki Orman Yangınlarında Felaket: Bir Can Kaybı ve Tahliye Süreci

Yunanistan'daki yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahale çabaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 02:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 02:13
Yunanistan'daki Orman Yangınlarında Felaket: Bir Can Kaybı ve Tahliye Süreci

Yunanistan'daki Yangınlar Tehdit Oluşturuyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarındaki Varnava bölgesinde pazar günü başlayan büyük yangın, Vrilisia bölgesine de sıçradı. Yangınlar sonrası yapılan aramalarda yanmış bir ceset bulundu.

Yangından Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, itfaiye ekipleri Vrilisia'daki bir iş yerinde yaptığı arama sonucu, yangın sırasında kaybolan yaklaşık 65 yaşında bir kadına ait olduğu belirtilen yanmış bir ceset buldu.

Yangınla Mücadele ve Yaralılar

Yetkililer, yangının şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanı etkilediğini açıkladı. Penteli Dağı ve Maraton Gölü çevresindeki yangın noktalarına müdahale eden 702 itfaiyeci ve 199 aracın görevde olduğunu bildirdi. Pazar gününden bu yana 5 itfaiyecinin yaralandığı, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Tahliye Çağrıları ve Önlemler

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, zor koşullarda çalışan itfaiye ekiplerinin, vatandaşların tahliye emirlerine uymalarının önemine dikkat çekti. Söz konusu tahliye emirlerine uymayanlar arasında bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığını belirtti. Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında kendi hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Destek Geldi

Yangınla mücadele çerçevesinde, Avrupa Birliği tarafından Fransa'dan bir helikopter, 28 itfaiye aracı ve 200 itfaiyeci gönderileceği bildirildi. Ayrıca İtalya iki uçak ve Çekya 75 itfaiyeci ve 25 araçla destek verecek. Türkiye de iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderme sürecinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek İçin Uyarılar

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, hava koşulları nedeniyle artan orman yangınları konusunda vatandaşları uyarırken; İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olduğunu açıkladı.

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