Yunanistan'daki Pangeo Dağı Orman Yangını 7. Günde Kontrol Altına Alınamadı

Pangeo Dağı'ndaki Yangın Durumu

Yunanistan, Kavala kentinde bulunan Pangeo Dağı'nda 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 7. gününde de etkisini sürdürüyor. Yangın, ulaşılması zor bölgelerde gerçekleştiği için kontrol altına alınamıyor.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangına müdahalede bulunmak üzere 280 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçak görevli olarak tayin edildi. Ancak bu çalışmaların sonucunda toplamda yaklaşık 13 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yüksek Yangın Riski ve Sarı Alarm

Yunanistan genelinde yüksek yangın riski nedeniyle birçok bölgede sarı alarm (kategori 3) uyarısı yapıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından oluşturulan yangın risk tahmin haritasına göre, sarı alarm verilen bölgeler arasında Attiki, Eğriboz, Etoloakarnania, Korint, Argolis, Lakonia, İlia, Meriç, Rodop, Taşoz, Halkidiki, Girit ve Kuzey Ege Adaları yer alıyor.