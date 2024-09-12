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Yunanistan'daki Perdika Barajı'nda Yüzlerce Ölü Balık Bulundu

Yunanistan'da Perdika Barajı'nda yüzlerce ölü balığın tespit edilmesi, bölgedeki balık ölümü sorununu gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:08
Yunanistan'daki Perdika Barajı'nda Yüzlerce Ölü Balık Bulundu

Yunanistan'da Ölü Balık Krizi Devam Ediyor

Yunanistan'da, geçtiğimiz ağustos ayında Volos kenti kıyılarında meydana gelen binlerce ölü balığın ardından şimdi de Larisa bölgesindeki Perdika Barajı'nda yüzlerce ölü balık bulundu.

Ölü Balık Tespiti ve Yerel İfadeler

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığına göre, bölgedeki balıkçılar son birkaç gün içinde barajda yüzlerce ölü balık tespit ettiklerini ifade etti. Bu durum, bölge halkında endişelere neden oldu.

Kuraklık ve Oksijen Yetersizliği Suçlanıyor

Perdika'nın yerel yöneticisi Lazaros Emanuilidis, göldeki balık sayısının büyük oranda arttığını fakat kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğünü belirtti. Emanuilidis, bu durumun balıkların oksijensiz kalarak ölümüne yol açtığını savundu.

Ölü Balıkların Temizlenmesi ve Soruşturma Süreci

Geçtiğimiz ağustos ayında Volos sahilinde de benzer bir durumda, tonlarca ölü balık su yüzeyini kaplamış ve sahillerden özel araçlarla temizlenmişti. Olayların ardından, savcılık tarafından bölgedeki toplu balık ölümlerine ilişkin bir soruşturma başlatılması dikkat çekici bir adım oldu.

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