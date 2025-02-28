Yunanistan'daki Protestolar: Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

Yunanistan'da Selanik'teki tren kazası için düzenlenen protestolar büyük gerginliğe neden oldu. Atina'da polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:11
Yunanistan'daki Protestolar: Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen protestolar, ülkede büyük bir gerginliğin habercisi oldu. Ülke genelinde iktidar karşıtı gösteriler sırasında, başkent Atina'daki gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Atina'nın Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, kazada yetkililerin sorumluluğunu sorguladı ve "Adalet istiyoruz", "Sorumlular yargılansın" sloganları attı. Ancak protestolar, maskeli grupların polise taş ve molotofkokteyli atmasıyla bir kargaşaya dönüştü. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmek zorunda kaldı.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Sintagma Meydanı'nda en az 180 bin kişinin toplandığı belirtildi. Olaylar sonucunda 84 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 41'inin tutuklandığı, 1 foto muhabiri, 7 gösterici ve 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Selanik'te Gerilim Yükseldi

Tren kazasının yaşandığı Selanik kentinde de benzer olaylar yaşandı. Tempi'de düzenlenen yürüyüş esnasında, maskeli bir grup polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve cam şişelerle saldırdı. Polisin müdahalesi göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla gerçekleşti.

Protestolar nedeniyle Yunanistan genelinde düzenlenen grevle birlikte uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri de durduruldu. Toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023'te meydana gelen kazada, bir yolcu treni ile ticari trenin çarpışması sonucu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucunda açıklanan raporda, olayın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının yetersizliği ve eksik eğitim nedeniyle meydana geldiği vurgulanmıştı.

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