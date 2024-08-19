Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yunanistan'daki Yangın 146 Evi Küle Çevirdi

Yunanistan'da meydana gelen yangında 146 ev kullanılamaz hale geldi. İlgili ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:39
Yunanistan'daki Yangın 146 Evi Küle Çevirdi

Yunanistan'daki Yangın Felaketi

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Varnavas’ta 11 Ağustos'ta başlayan yangın, yılın en büyük felaketi olarak değerlendiriliyor. Yangın sonucunda 146 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı ekipler, yangından etkilenen bölgelerde yapıları incelemek için hasar tespit çalışmalarını başlattı. İlk aşamada incelenen toplam 242 evden 146'sının ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Yangının Yaydığı Etki

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi aracılığıyla yapılan ölçümler, yangının Vrilisia ile Halandri arasında 104 kilometrekarelik bir alanı etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, Atina Ulusal Gözlemevi, son 8 yılda Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yok olduğunu ve bu kaybın bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37'sini oluşturduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları