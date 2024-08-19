Yunanistan'daki Yangın 146 Evi Küle Çevirdi

Yunanistan'daki Yangın Felaketi

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Varnavas’ta 11 Ağustos'ta başlayan yangın, yılın en büyük felaketi olarak değerlendiriliyor. Yangın sonucunda 146 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı ekipler, yangından etkilenen bölgelerde yapıları incelemek için hasar tespit çalışmalarını başlattı. İlk aşamada incelenen toplam 242 evden 146'sının ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Yangının Yaydığı Etki

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi aracılığıyla yapılan ölçümler, yangının Vrilisia ile Halandri arasında 104 kilometrekarelik bir alanı etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, Atina Ulusal Gözlemevi, son 8 yılda Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yok olduğunu ve bu kaybın bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37'sini oluşturduğunu açıkladı.