Yunanistan'daki Yangında 1 Ölü, 10 Yaralı

Yunanistan'da Trajik Yangın Olayı

Yunanistan'ın Kalambaka kasabasında meydana gelen otel yangınında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yangın, bu sabah erken saatlerde Teselya Bölgesi'nin Tırhala (Trikala) ili yakınlarındaki bir otelde çıktı.

Yangın ve Kurtarma Çalışmaları

Yangında otelin sahibi trajik şekilde yaşamını yitirirken, içerisinde 8'i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangına 34 itfaiye eri ve 12 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Henüz Belirlenemeyen Yangın Sebebi

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmiş değil, olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay bölgesindeki ekipler yangını kontrol altına almayı başardı.