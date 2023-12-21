Yunanistan'dan doğrulama geldi: Savaş gemisinin rotası belirlendi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, uluslararası koalisyona dahil olacaklarını açıkladı. Yunan donanması, Kızıldeniz ve Aden Körfezi arasındaki Babülmendep Boğazı'nda görev alacak bir fırkateyn gönderecek. Avustralya ise, Orta Doğu'ya asker yollayacaklarını ancak savaş gemisi göndermeyeceklerini duyurdu. Refah Muhafızı Operasyonu olarak adlandırılan uluslararası koalisyonda, Yunanistan'ın katılımıyla birlikte 12 ülke yer alıyor. Daha önce ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Bahreyn, Şeyseller ve Kanada'nın isimleri açıklanmıştı. Koalisyonda sadece bir Arap ülkesinin bulunması ilginç bir durum.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 7 Ekim'de patlak veren savaşın ardından İsrail'in Eilat kentine 1700 kilometre uzaklıktan balistik füze ve intihar drone'ları saldırdı. Kızıldeniz'in güney ucundaki Eilat şehri bu saldırılardan büyük şok yaşarken, Husiler daha da ileri giderek Babülmendep Boğazı'ndan geçen bir İsrail yük gemisini ele geçirdi.

Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi arasındaki kritik Babülmendep Boğazı'ndan İsrail limanlarına giden gemilere de füze ve drone saldırıları düzenleyerek tüm gemileri tehdit etti. ABD, Kızıldeniz'e iki savaş gemisi gönderirken, müttefikleri İngiltere ve Fransa da onu takip etti.

Husilerin saldırılarının küresel ticareti ve petrol fiyatlarını olumsuz etkilemesi üzerine ABD, uluslararası bir müdahale gücü oluşturmak için harekete geçti. Husiler ise Çarşamba günü Kızıldeniz'de çıkabilecek bir krize ABD savaş gemilerine saldırarak karşılık vereceklerini duyurdu.