Yunanistan'dan Filistin'a Destek: Muhalefet Hükümeti Tanımaya Çağırıyor

Yunanistan'da Filistin'e Destek Çağrısı

Yunanistan'ın muhalefet partileri, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde hükümete Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı.

KKE'den Sert Eleştiriler

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, Birleşmiş Milletlerin 1977'de ilan ettiği bu özel günde Filistin halkına destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi. Kuçumbas, Yunan hükümetine yaptığı çağrıda, "Filistin halkının sesine ses katıyoruz. İsrail Devleti, ABD, NATO ve AB'nin desteğiyle Gazze'de soykırım yapmaktadır. Yunanistan hükümeti, Kızıldeniz'deki fırkateyni geri çekmeli ve İsrail ile askeri, ekonomik, siyasi tüm ilişkileri kesmelidir. Bugün, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

SYRIZA'dan Açıklama

SYRIZA tarafından yayımlanan açıklamada ise Yunan hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıması istendi. Açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların "soykırım" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Ayrıca, açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığı hatırlatıldı. Gazze'de derhal bir ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. "Filistin halkına 400 günden uzun süredir soykırım uygulanıyor. Gazze'deki vahşet durdurulmalı. Bu, yalnızca insanlık adına değil Orta Doğu'da barış ve istikrar adına da bir zorunluluktur." denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.