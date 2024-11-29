DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,63 0%
ALTIN
2.967,87 -1,14%
BITCOIN
3.366.891,67 -2,31%

Yunanistan'dan Filistin'a Destek: Muhalefet Hükümeti Tanımaya Çağırıyor

Yunanistan'daki muhalefet partileri, hükümeti Filistin Devleti'ni tanımaya ve Gazze'deki durumu kınamaya davet etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:38
Yunanistan'dan Filistin'a Destek: Muhalefet Hükümeti Tanımaya Çağırıyor

Yunanistan'da Filistin'e Destek Çağrısı

Yunanistan'ın muhalefet partileri, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde hükümete Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı.

KKE'den Sert Eleştiriler

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, Birleşmiş Milletlerin 1977'de ilan ettiği bu özel günde Filistin halkına destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi. Kuçumbas, Yunan hükümetine yaptığı çağrıda, "Filistin halkının sesine ses katıyoruz. İsrail Devleti, ABD, NATO ve AB'nin desteğiyle Gazze'de soykırım yapmaktadır. Yunanistan hükümeti, Kızıldeniz'deki fırkateyni geri çekmeli ve İsrail ile askeri, ekonomik, siyasi tüm ilişkileri kesmelidir. Bugün, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

SYRIZA'dan Açıklama

SYRIZA tarafından yayımlanan açıklamada ise Yunan hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıması istendi. Açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların "soykırım" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Ayrıca, açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığı hatırlatıldı. Gazze'de derhal bir ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. "Filistin halkına 400 günden uzun süredir soykırım uygulanıyor. Gazze'deki vahşet durdurulmalı. Bu, yalnızca insanlık adına değil Orta Doğu'da barış ve istikrar adına da bir zorunluluktur." denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma 2 Aralık'a Ertelendi
3
Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri
4
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
5
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Bir Haftada İkinci Toprak Kayması
6
TBMM'de Yeni Kanun Teklifleri: Devlet Memurları ve Sanayi Düzenlemeleri
7
Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı