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Yunanistan'dan İngiltere'ye Uçan Uçak Türbülans Nedeniyle İtalya'ya Acil İniş Yaptı

Yunanistan'dan Londra'ya giden uçak, türbülans nedeniyle İtalya'nın Roma kentine acil iniş yaptı. İki kabin görevlisi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:19
Yunanistan'dan İngiltere'ye Uçan Uçak Türbülans Nedeniyle İtalya'ya Acil İniş Yaptı

Yunanistan'dan İngiltere'ye Uçan Uçak Türbülans Nedeniyle İtalya'ya Acil İniş Yaptı

Yunanistan'dan İngiltere'ye yolculuk eden bir yolcu uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda iki kabin görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, İngiltere merkezli havayolu şirketi EasyJet’in 19 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 8210 sefer sayılı uçuşta, Korfu Adası'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden uçağın, İtalya hava sahasında türbülansa girdiğini açıkladı.

Uçak, Korfu'dan kalktıktan kısa bir süre sonra 8,588 metre yükseklikte ve saatte 779 kilometre hızla seyrederken bu durumu yaşadı. Uçakta toplamda 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunmaktaydı.

Acil İniş ve Tıbbi Müdahale

Türbülans sırasında yolculara yemek servisi yapan iki kabin görevlisinin yaralanmasının ardından, pilotlar acil iniş kararı aldı. Yaralılar, Roma Fiumicino Havalimanı'na yönlendirildi.

Güvenlik Soruşturması Başlatıldı

İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), Airbus 320 model G-EJCM kuyruk numaralı uçağın türbülansa girmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yaralanmaların ciddiyetine binaen durumu "kaza" olarak değerlendirdiklerini belirterek güvenlik soruşturması başlattılar.

ANSV yetkilileri, olayın ani bir türbülans durumu mu yoksa dikkate alınması gereken bir radar durumu mu olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Yolcuların Yeni Uçuşu

Uçak, Roma'ya acil iniş yaptıktan sonra, yaralanan görevlilere tıbbi müdahale yapılmasının ardından, yolcular başka bir uçak ile Roma'dan Londra'ya taşındı.

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