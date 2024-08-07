Yunanistan'dan Kovid-19 Aşılarına Dikkatli Yaklaşım Uyarısı

Yunanistan'da Aşı Yan Etkilerine Dikkat

Yunanistan'da sağlık otoriteleri, bazı internet platformlarında satılan ve Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği iddia edilen ürünler hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Resmi Merciler Tarafından Onaylanmamış Ürünler

Ulusal İlaç Kurumu (EOF), bu 'mucizevi' olarak tanıtılan ilacın herhangi bir resmi onay almadığını ve tedavi amaçlı kullanımı için etkinliğinin ve güvenliğinin henüz değerlendirilmediğini belirtti.

Ciddi Sağlık Riskleri Uyarısı

Açıklamada, söz konusu ilacın tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıldı. Güvenilir olmayan kaynaklardan ilaç satın almanın, bireylerin sağlıklarını ciddi şekilde tehdit edebileceği vurgulandı.