Yunanistan'dan Transatlantik İlişkiler Vurgusu: Güvenlik için Aktif Kalmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, uluslararası güvenlik mimarisi açısından transatlantik ilişkilerin aktif kalmasının gerekliliğini vurguladı. Dört muhalefet partisinin hükümete karşı meclise sunduğu gensoru nedeniyle devam eden görüşmelerde, Yerapetritis Yunanistan'ın dış politikasını değerlendirdi.

Uluslararası Güvenlikte Transatlantik İlişkilerin Önemi

Yerapetritis, on yıllardır süregelen gelişmelerin, uluslararası güvenlik mimarisinin temelini teşkil eden transatlantik ilişkilerin aktif tutulmasının güvenlik, barış ve refahı garanti altına aldığını belirtti. Özellikle Ukrayna meselesinin bu ilişkilerin önemini artırdığını ifade etti.

Ukrayna'da Adil Çözüm Vurgusu

Bakan, “Yunanistan, ilk günden itibaren Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bu nedenle, bulunacak herhangi bir çözüm Ukrayna halkı için adaletli ve sürdürülebilir olmalıdır” dedi. Ayrıca, müzakerelerin sürecine Ukrayna'nın da dâhil olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Yakınlaşma

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın tutarlı ve yapılandırılmış bir diyalog