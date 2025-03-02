Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli

SYRIZA Sözcüsü Yorgos Karameros, Trump’ın Zelenskiy'ye tavrını 'aşağılayıcı ve uluslararası açıdan tehlikeli' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:09
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli

SYRIZA'dan Trump'ın Tavrına Sert Eleştiri

Yunanistan’ın muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Sözcüsü Yorgos Karameros, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye karşı sergilediği tavrı "aşağılayıcı, kabul edilemez ve uluslararası gelişmeler açısından tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Tartışma

Karameros, Zelenskiy'nin ABD’ye gerçekleştirdiği seyahat ve Trump ile yaşadığı tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump’ın Ukrayna konusundaki tutumunu oldukça tehlikeli olarak değerlendiren Karameros, Avrupa Birliği'ni (AB) Trump'a kesin mesaj vermeye çağırdı.

Barış İçin Diyalog Vurgusu

Karameros, AB'nin Ukrayna'daki durumdaki sorumluluklarını hatırlatarak, barışın yalnızca Ukraynalı liderlerle diyalog yoluyla sağlanabileceğinin altını çizdi. Bu mesajın Trump’a açık bir şekilde iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'dan Destek Mesajları

Karameros, Trump’ın tutumunun Avrupa’da büyük tepkiyle karşılandığını da belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer Avrupa liderleri, Ukrayna’ya destek mesajları gönderdiler. Zelenskiy de sosyal medya platformu X üzerinden birçok Avrupa liderine teşekkürlerini iletti.

ABD ile yaşanan gerginliklere rağmen, Zelenskiy, Amerikan halkı ve Kongre'ye, destekleri için teşekkür etti.

Gözler Oval Ofis'teki Görüşmeye Çevrildi

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki Oval Ofis görüşmesinde bir tartışma yaşandı. Bu olayın ardından önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy, ülkesine yönelik destek beklentilerini dile getirdi.

Bunun sonucunda imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması da gerçekleşmedi. Trump, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Zelenskiy de Fox News’a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dilemek gereği görmediğini ifade etti.

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