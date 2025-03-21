Yunanistan'dan Türk Turistlere Ekspres Vize Kolaylığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalarda Türkiye'den gelen ziyaretçilere sunmuş olduğu ekspres vize uygulamasının bu yıl da devam edeceğini onayladı. Yapılan açıklamalar, Yunan basınında geniş bir şekilde yer buldu.

Uygulamanın Detayları

Yunanistan'ın yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, AB Komisyonu, Ege'deki 12 adaya Türk ziyaretçiler için geçerli olan ekspres vize uygulamasının bu yıl da sürmesini onayladı. Bu diplomatlara göre, Türk ziyaretçiler, İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis ve Sömbeki adalarında, 2023 yılı itibarıyla ekspres vize uygulamasından faydalanabilecekler.

Bu yıl ayrıca, Semadirek ve Batnoz Adaları'nda da ekspres vize uygulamasına başlanacak. Böylece, Türk turistlere vize kolaylığı sağlanan ada sayısı toplamda 12'ye çıkarılacak.

Vize Süresi ve Geçerliliği

İlgili limanlarda verilecek olan ekspres vize, 7 gün süreyle geçerli olacak ve yalnızca başvuruda belirtilen ada için kullanılabilecek. Yunanistan, geçtiğimiz yıl 30 Mart tarihinde Ege'deki 5 adaya yönelik ekspres vize uygulamasına başlamış, bu uygulama 30 Nisan itibarıyla 10 adaya genişletilmişti.