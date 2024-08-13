Yunanistan'dan Yangın Söndürme Destekçilerine Teşekkür Mesajı

Yunanistan, Yangın Söndürme Desteği İçin Teşekkürlerini İletti

Yunanistan, ülkesinde devam eden yangınlarla mücadelede uluslararası destek sağlayan ülkelere teşekkür etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli ülkeler ve kuruluşlara minnettarlığını dile getirdi. Teşekkür Edilen Ülkeler

Bakanlık, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne yangınlarla mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yardımları

Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme çalışmaları için iki uçak ve bir helikopter gönderdi. Bu araçlar, Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı. Türk ekipler yangın söndürme faaliyetlerini buradan yürütmeye başladı.

Yangınların Zararları

Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan bir yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyük zararlara yol açtı. Bu felaket, en az bir kişinin ölümüne ve 100 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden oldu. Yangın sırasında 3 hastane, 2 manastır ve birçok yerleşim yeri tahliye edildi.