Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısından Türkiye-Yunanistan değerlendirmesi

Türk iş insanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, AA muhabirine konuştu. Frangoyannis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 5. toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte Atina Bildirgesi'ne imza attıklarını, ayrıca 15 önemli anlaşma daha yaptıklarını anımsattı.

Frangoyannis, "Bu gerçekten de seneler önce hayal bile edilemeyecek kadar önemli bir gelişme ve aynı zamanda ikili ilişkilerimizde bir dönüm noktası olma potansiyelini taşıyor. Şu anda ikili ilişkilerimiz, siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler olmak üzere 3 düzeyli bir yol haritası üzerinde yürüyor." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA EKONOMİK ÇIKAR ALANLARINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Frangoyannis, pozitif gündemin, 2021 yılında başlayan ve Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomik çıkar alanlarına ve konularına odaklanarak işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir girişim olduğunu ve bu konuda aktif rol üstlendiğini ifade etti. Pozitif gündem kapsamında Aralık 2023'te 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Frangoyannis, pozitif gündemin hayata geçirilmesiyle birlikte son 3 yılda ulaşım, ticaretin kolaylaştırılması, turizmin canlandırılması, sivil koruma ve işbirliği alanlarında ciddi gelişmeler sağlandığını belirtti. Frangoyannis, pozitif gündemin 29 maddesinin uygulanması için çalışmaların sürdüğünü, bu süreçte kısa ve uzun vadeli faydalar beklediklerini söyledi.

Frangoyannis, "Pozitif gündeme yapılan son eklemenin, iki ülke gençliğimiz arasında inovasyon ve teknoloji gibi önemli alanlarda iletişim ve işbirliğini artırmayı amaçladığını da belirteyim." diye konuştu.

YUNANİSTAN'DA DOĞRUDAN YATIRIM YAPMAK TÜRK YATIRIMCILARI AŞIYOR

Frangoyannis, Türkiye'deki Yunan yatırımları ve Yunanistan'daki Türk yatırımları hakkında, " Yunanistan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımları, Yunanistan'daki Türk yatırımlarını aşıyor. Yunanistan Merkez Bankasının verilerine göre, Türkiye'deki Yunan yatırım stoku, 2020'de 316 milyon avro iken, son dönemlerde 337 milyon avroya ulaşmıştır." dedi.

Frangoyannis, Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük Yunan şirketlerinin gıda ve inşaat sektörlerinde olduğunu, Türkiye'den Yunanistan'a yapılan önemli yatırımların ise turizm altyapısı, ambalaj ve kimya ile ilgili olduğunu belirtti. Frangoyannis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda sürekli artarak 5 milyar avroyu geçtiğini ve 5 yıl içinde 10 milyar avroya ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Frangoyannis, "Türkiye, özellikle inşaat projeleri, tıbbi ekipman ve farmasötik ürün tedariki, atık yönetimi, su arıtma, yenilenebilir enerji ve elbette yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere geniş bir ticari faaliyet kapsamı sunan büyük ve ilginç bir pazardır, dolayısıyla işbirliği potansiyeli çok geniştir." şeklinde konuştu. Kostas Frangoyannis, Atina'da imzalanan mutabakat zaptı ve Yunan iş heyetinin İstanbul ziyareti ve DEİK ile iş forumu düzenlemesinin, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme hedefine katkı sağladığına işaret etti.

TÜRK YATIRIMCILARI BÜROKRASİ ENGELİ

Frangoyannis, Yunanistan'ın bürokrasiyi aşmak için önemli adımlar attığını belirtti. Yunan hükümetinin son 4-5 yılda yaptığı reformlar sayesinde ülkesinin "Enterprise Greece" isimli bir kurumla yabancı yatırımları kendine çekmeye çalıştığını ifade eden Frangoyannis, "Enterprise Greece'in hedeflerinden biri, yatırımcılara tek noktadan ve hızlandırılmış hizmetler sunarak Yunan bürokrasisinin kanallarında gezinmelerini kolaylaştırmaktır." diye konuştu. Frangoyannis, bürokratik engellere karşı kamu hizmetlerini dijitalleştirerek daha etkin bir çözüm bulduklarını ve 2019'da 1,8 milyon olan dijital işlem sayısını 2023'te 1 milyara çıkardıklarını söyledi.

Frangoyannis, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına kapıda vize ile girebilmesi konusunu da gündeme getirdi. "10 ada için Türk vatandaşlarına hızlı, ucuz, kolay alınabilen, 7 günlük bir vize sağlanacak. Bu uygulama yakında başlayacak. Sadece vize verilmesi değil, aynı zamanda Türk dostlarımızın bir adaya gidip pasaport kontrolünden geçmek için güneşin altında 3 saat beklememeleri için gerekli altyapıyı da içerecek tam uyumlu ve entegre bir paket üzerinde çalışıyoruz." dedi.