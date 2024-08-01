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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Diyalogla Sorunlar Çözülmeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile açık iletişim kanallarının önemine vurgu yaparak sorunların diyalogla aşılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:44
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Diyalogla Sorunlar Çözülmeli

Yunanistan: Türkiye ile Sorunları Diyalogla Çözmeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile olan ilişkilerde açık iletişim kanallarının önemli olduğunu vurguladı. Gerapetritis, gerilimlerin krize dönüşmeden önlendiğini ifade ederek, "Diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz," dedi.

Açık İletişim ve Egemenlik Hakları

SKAI televizyonuna verdiği röportajda Gerapetritis, Türkiye ile devam eden bir iletişim sürecinin olduğunu ve bu süreçte egemenlik haklarını korumanın önemini belirtti. "Her durumda, egemenlik haklarımızı korumaya ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Girit ve Güney Kıbrıs Elektrik Bağlantısı Üzerine Açıklamalar

Gerapetritis, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı için gerçekleştirilen deniz araştırmaları hakkında bilgi kirliliği yaşandığını savundu. Araştırma gemisinin planlı süreden daha uzun süre bölgede kaldığını ve Türkiye ile çatışma riskinin bulunmadığını vurguladı.

Uzun Vadeli Barış ve Ekonomik Bölge

Araştırma çalışmalarının Türkiye’den izin alınmadan yapıldığını belirten Gerapetritis, "Türkiye ile olan diyalog kanalları her zaman açıktı ve gerilimi azaltmak için kullanıldı. Uzun vadeli barış, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkün olacaktır," dedi.

Orta Doğu'daki Gelişmelerin Etkileri

Gerapetritis, Orta Doğu’daki olayların geniş bir bölgeyi etkileyebilecek domino etkisinin olabileceğine dikkat çekti. Gazze ve diğer bölgelerdeki insani krizin daha da artacağı ve göç akınlarında artış yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Gerapetritis, Yunanistan’ın Orta Doğu’daki gelişmelere uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşım benimsediğini belirterek, bu krizden mümkün olduğunca az zarar görerek çıkmayı hedeflediklerini ifade etti. "2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gelinen en zor aşamada bulunuyoruz," diyerek, mevcut durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

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