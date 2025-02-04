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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Gazze ve Batı Şeria'daki Nüfus Ayrılmamalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Gazze ve Batı Şeria'daki nüfusun vatanlarından uzaklaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:48
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Gazze ve Batı Şeria'daki Nüfus Ayrılmamalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Açıklamaları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Gazze ve Batı Şeria'daki nüfusun vatanlarından uzaklaştırılmasının kaçınılması gereken bir senaryo olduğunu ifade etti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e giden Yerapetritis, burada Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

İnsani Yardım Önceliği

Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Yerapetritis, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının Orta Doğu'da kalıcı istikrar sağlanması için olumlu bir adım olduğunu belirtti. "Önceliğimiz, sivilleri rahatlatabilmek adına Gazze Şeridi'nin tamamına engelsiz ve güçlendirilmiş insani yardımı sağlamak olmalıdır," diye ekledi.

Gazzeli Çocuklar İçin Tedavi İnisiyatifi

Yerapetritis, Yunanistan'ın Gazze'ye sağlanan insani yardımın artırılmasından yana olduğunu dile getirerek, "Benim kişisel sözüm, Gazzeli çocukların Yunanistan hastanelerinde tedavi edilmesidir. Hastanelerimize çocukları kabul etmeye başladık bile," dedi.

Gazze'de Gelecek

Özellikle zor durumda olan çocuklara destek vermenin önemine değinen Yerapetritis, "Nüfusun Gazze veya Batı Şeria'dan çıkartılması dahil, belirsizlik ve kaosa yol açacak tüm senaryolardan kaçınılmalıdır. Önceliğimiz, Gazze'nin yaşanılabilir olmasını sağlamak olmalıdır," şeklinde konuştu.

Uzun Vadeli İstikrar İçin Çözüm

Yerapetritis, Gazze'de yeniden inşa ve temel altyapı oluşturulma sürecinin bir an evvel başlaması gerektiğini belirtti. Bu sürecin, Gazzelilere vatanlarında barış içinde yaşama imkanını tanıyacağına vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözümün bölgede uzun vadeli istikrar için şart olduğunu kaydetti.

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