Yunanistan, Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle 4 Adada Eğitime Ara Verdi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son dönemde artış gösteren sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafı adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Bu 4 adada, sismik hareketlilik sebebiyle geçici olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, geçmiş iki hafta içerisinde de eğitime ara verilmişti.