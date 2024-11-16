Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi

Antonis Samaras, Yeni Demokrasi Partisinden İhraç Edildi

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve hükümetin önde gelen isimlerinden Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine yönelik eleştirileri sonucunda Yeni Demokrasi (ND) partisinden ihraç edildi. Samaras, To Vima gazetesine verdiği röportajda, Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği politikaları sert bir dille eleştirdi.

Eleştiriler ve Tepkiler

Samaras, hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeleri "ciddiyetsiz" olarak nitelendirerek, bu tutumun Yunanistan’ın çıkarlarıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Samaras'ın ifade ettiği görüşlerin hükümet politikalarına "kökten bir karşı duruş" olduğunu belirterek, bu tutumun parti değerlerine uygun olmadığını ifade etti.

Disiplin İhlali ve İhraç

Marinakis, Samaras’ın Miçotakis hükümetinin dış politikasına yönelik açıklamalarının ve Yunanistan Cumhurbaşkanlığı için Kostas Karamanlis önerisinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu söyledi. Eski Başbakan, parti içindeki disiplin ihlali nedeniyle disiplin komitesine sevk edilerek yapılan inceleme sonucunda partisinden ihraç edildi.

Başbakan Miçotakis, yaptığı açıklamada, parti disiplini ve ulusal çıkarların öncelikli olduğuna vurgu yaparak, Samaras'ın partiyi "küçük bir muhalefet partisi seviyesine indirmek isteyen bir anlayış" temsil ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nda İstifa Gelişmesi

Diğer yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Rusos Kunduros, 8 Kasım'daki Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları görüşmelerine Yunan heyetine dahil edilmemesi ve öncesinde sunduğu yazılı görüşlerin dikkate alınmaması gerekçesiyle istifa etti. Kunduros, istifa mektubunda, Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupa-Türkiye ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.