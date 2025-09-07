DOLAR
Yunanistan, Gazze Nedeniyle İsrail'den Silah Alımlarını Erteledi İddiası

Kathimerini'ye göre Yunanistan, Gazze'deki gelişmeler nedeniyle İsrail'den planlanan yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımını ve Puls roketatar tedariğini erteledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:02
Kathimerini: Orta Doğu gelişmeleri, silah programlarında gecikmeye yol açtı

Yunan medyasında yer alan habere göre, Gazze'deki durum, Yunanistan ile İsrail arasındaki silahlanma işbirliğinde planlanan tedariklerin gecikmesine neden oldu.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma programlarının Yunanistan için kritik önemde olduğu vurgulanırken, özellikle Puls tipi çok namlulu roketatarların temininde gecikme yaşanacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca Yunanistan'ın "Accular 160 mm", "EXTRA" ve "Predator Hawk" füzelerini de kapsayan yaklaşık 700 milyon avroluk bir silah alımı gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu satın alım anlaşmasının Yunanistan topraklarında ortak üretimi içerdiği kaydedildi. Haber, Gazze'deki savaş sürerken Atina'nın saldırı amaçlı bir silahın üretimine doğrudan katılıyor izlenimi vermekten kaçınma yönünde endişeler bulunduğunu aktarıyor.

Sonuç olarak, haberde İsrail'den yapılması planlanan alımların Gazze'deki durum nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

