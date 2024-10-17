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Yunanistan, Geri Gönderim Politikasını AB'ye Sunuyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesi için AB'den destek talep etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:38
Yunanistan, Geri Gönderim Politikasını AB'ye Sunuyor

Yunanistan'dan AB'ye Göçmen İltica Politikasında Çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) içinde iltica başvuruları reddedilen göçmenlerin geri gönderilmeleri için acil bir politika oluşturulması gerektiğini belirtti.

Miçotakis, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göç konusunun zirvede ele alınacak önemli maddeler arasında yer alacağını vurguladı.

Hükümetinin, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin geçtiğimiz ay sunduğu önerilere destek vereceğini ifade eden Miçotakis, "AB'nin göçmenlere yönelik daha etkin bir geri dönüş politikası oluşturması gerekiyor" dedi.

Başbakan Miçotakis, ayrıca AB Komisyonu'na iltica süreçlerinin iyileştirilmesine dair öneriler sunulacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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