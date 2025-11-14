Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımı kaldırdı, C-130 kazası için taziye yayınladı

Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımı kaldırdı, taziye mesajı yayımlandı

Kısa sürede geri adım ve resmi taziye

Gelen tepkiler üzerine Yunanistan, sosyal medya hesabındaki "Günün fotoğrafı" başlıklı ve C-130 kargo uçaklarını gösteren küstah paylaşımı kaldırdı. Paylaşımın kaldırılmasının ardından hesap, Türkiye için resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Hesaptan daha sonra "Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" başlığıyla Gürcistan’daki askeri kargo uçağı kazası için taziye mesajı yayınlandı.

"Sayın General, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 Türk Hava Kuvvetleri askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haberi duydum. Şok ve üzüntü içinde size yazıyorum. Bu korkunç haber büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kelimeler böyle bir trajediyi tam olarak anlatamaz ve personelinizi kaybetmenin verdiği büyük acıyı ve üzüntüyü ifade edemez. Bu zor zamanda düşüncelerimiz sizinle. Yunan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen içten ve samimi taziyelerimi kabul edin, ailelere ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletin"

11 Kasım tarihinde, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği’de düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

