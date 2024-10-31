DOLAR
34,24 0,12%
EURO
37,37 -0,32%
ALTIN
3.054,28 0,53%
BITCOIN
2.468.267,52 0,83%

Yunanistan'ın Düzensiz Göçmenleri Bıraktığı Bot Türkiye Tarafından Kurtarıldı

Türkiye, Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenleri kurtardı. Olayın detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:36
Yunanistan'ın Düzensiz Göçmenleri Bıraktığı Bot Türkiye Tarafından Kurtarıldı

Yunanistan'ın Göçmen Krizi

Yunanistan, deniz yüzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu keşif sırasında bıraktı. Bu olay, Türkiye'nin uluslararası deniz güvenliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Olayın Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen bir gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'ı temsil eden bir sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu denize bıraktığı tespit edildi.

Açıklamada, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından düzensiz göçmenlerin kurtarıldığının altı çizildi. Bu durum, denizlerde yaşanan göçmen krizinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi
2
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
3
Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı
5
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
6
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı