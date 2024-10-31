Yunanistan'ın Düzensiz Göçmenleri Bıraktığı Bot Türkiye Tarafından Kurtarıldı

Yunanistan'ın Göçmen Krizi

Yunanistan, deniz yüzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu keşif sırasında bıraktı. Bu olay, Türkiye'nin uluslararası deniz güvenliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Olayın Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen bir gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'ı temsil eden bir sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu denize bıraktığı tespit edildi.

Açıklamada, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından düzensiz göçmenlerin kurtarıldığının altı çizildi. Bu durum, denizlerde yaşanan göçmen krizinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.