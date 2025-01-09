Yunanistan'ın Eski Başbakanı Kostas Simitis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kostas Simitis’in Son Yolculuğu

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Kostas Simitis, başkent Atina'da düzenlenen resmi bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, Atina Metropol Katedrali'nde gerçekleştirildi.

Törene Katılan Önemli İsimler

Resmi törene Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Simitis'in uzun yıllar emek verdiği Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisi (PASOK) lideri Nikos Andrulakis ve birçok siyasetçi ile Simitis’in yakınları katıldı. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ve GKRY'den başka siyasiler de törende yer aldı.

Tören sırasında Simitis’in naaşı Katedral önüne getirildi ve burada büyük bir halk kalabalığı toplandı.

Konuşmalar ve Anılar

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, modern tarihimizin büyük bir ismini üzüntü ve saygıyla uğurluyoruz." ifadesini kullandı. Simitis'in, hayatı boyunca cumhuriyeti ve değerlerini koruduğunu vurguladı. Sakelaropulu, Simitis'in 8 yıllık başbakanlığı sırasında hukuk devleti, altyapı ve yatırımlar açısından çok sayıda kazanım elde ettiğini belirtti.

Başbakan Miçotakis ise, Simitis'in "diktatörlükle mücadele etmiş bir savaşçı, değerli bir demokrasi adamı ve kibar bir rakip" olduğunu ifade ederek, onun anısına saygı duruşunda bulundu.

Defin Töreni

Kilisedeki törenin ardından, Simitis'in naaşı Yunan Parlamentosu önüne götürüldü ve defnedilmek üzere Atina 1'inci Mezarlığı'na yola çıktı. 5 Ocak’ta hayatını kaybeden Simitis, Noel tatili için Korinthos’taki yazlığında bulunuyordu.

Hayatı ve Kariyeri

1936 doğumlu olan Kostas Simitis, Yunanistan'daki PASOK partisinin kurucu üyelerinden biriydi. PASOK iktidarında birçok kez bakanlık görevlerini üstlenmiş, 1996-2004 yılları arasında hem parti lideri hem de başbakan olarak hizmet etmiştir. Ayrıca, hukuk ve ekonomi alanında eğitim almış ve akademisyen olarak birçok üniversitede ders vermiştir.