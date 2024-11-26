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Yunanistan'ın Geri İtme Uygulamaları Sıradışı Bir Devlet Politikasını Ortaya Koyuyor

Yunanistan Mülteci Konseyi'nin raporu, ülkenin geri itme uygulamalarının organize bir devlet politikası olduğuna dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:00
Yunanistan'ın Geri İtme Uygulamaları Sıradışı Bir Devlet Politikasını Ortaya Koyuyor

Yunanistan Mültecilerin Geri İtme Uygulamalarıyla Suçlanıyor

Yunanistan Mülteci Konseyi, Yunanistan'ın Meriç ırmağı sınırında düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı geri itme politikalarının “organize bir devlet politikası” olduğunu vurgulayan bir rapor yayımladı.

Raporun İçeriği ve Bulguları

“Avrupa Sınırlarında: Cezasız Geri İtme Uygulamaları” başlıklı raporda, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı yürüttüğü geri itme uygulamaları ele alındı. Rapor, mağdurların ifadelerine ve somut kanıtlara dayanarak, Türkiye'ye geri itme uygulamalarının organize bir devlet politikası olduğunu belirtti.

Rapor, bu uygulamalar hakkında yürütülen cezai soruşturmaların yetersiz olduğuna ve suçluların cezasız kaldığına dikkat çekti. Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmenleri yasa dışı şekilde gözaltına alarak geri itme operasyonları düzenlediklerine dair kanıtlar sunuldu. Devlet kaynaklarının bu operasyonlarda kullanıldığı ifade edildi.

Mültecilerin Maruz Kaldığı İhlaller

Mültecilerin gözaltı süreçlerinde şiddete maruz kaldığı, kişisel eşyalarının çalındığı, insanlık dışı koşullarda tutuldukları ve hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördükleri belirtildi. Ayrıca, geri itme operasyonlarında sivillerden oluşan “yardımcı” grupların da yer aldığı ve bu grupların Yunan yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettiği aktarıldı.

Geri itme süreçlerinin içinde, çocuk mültecilerin de ciddi şiddet ve kötü muameleye uğradığı vurgulandı. Rapor, bu uygulamalara dair sayısız kanıt ve mağdur ifadelerine rağmen, güvenlik güçleri hakkında herhangi bir cezai soruşturma başlatılmadığını ortaya koydu.

AB Politikasına Dikkat Çekiliyor

Yunanistan'daki geri itme uygulamalarının yalnızca ulusal bir mesele değil, Avrupa Birliği'nin genel sınır politikalarının da bir parçası olduğu ifade edildi. Rapor, AB ve üye devletler için bir dizi tavsiye sundu: “Güvenli ve yasal göç yolları oluşturulmalı, AB fonlarının insan haklarına saygılı bir şekilde denetlenmesi sağlanmalı ve geri itmelerle ilgili bağımsız, etkin soruşturmalar yapılmalı.”

Ayrıca, göçmenlerin haklarını koruyacak şeffaf mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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