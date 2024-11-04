Yunanistan'ın Göçmen Bıraktığı Botu Türkiye Kurtardı

Yunanistan'ın Düzensiz Göçmen Politikası

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri denize bıraktığını duyurdu. Bu durum, göçmen krizinin devam ettiğini gösteriyor.

İlk Tespitler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığı tespit edildi.

Kurtarma Faaliyetleri

Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin bölgeye intikal eden Türk sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bu olay, Türkiye'nin sınır güvenliği ve insan hakları konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu durum, uluslararası toplumda göçmen krizine dair tartışmaları artırabilir.