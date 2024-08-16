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Yunanistan'ın İlia Bölgesinde Strep-A Enfeksiyonu Nedeniyle Sağlık Uyarısı

İlia'da Strep-A enfeksiyonuna bağlı ölüm vakaları sonrası bölge sağlık gözetiminde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:51
Yunanistan'ın İlia Bölgesinde Strep-A Enfeksiyonu Nedeniyle Sağlık Uyarısı

İlia Bölgesi'nde Strep-A Alarmı

Yunanistan'ın batısında bulunan İlia bölgesinde, halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlar nedeni ile regionun sağlık durumu gözlem altına alındı. Üç vaka arasında yer alan iki kişinin hayatını kaybetmesi, yerel sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Ölüm Vakaları ve Sağlık Önlemleri

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, bölgedeki üç vakanın birbirleriyle doğrudan bir bağlantısı bulunmamakla birlikte, tamamının streptokok bakterisi taşıdığı tespit edildi. Bu durum, bölge sağlık yetkililerini endişelendirdi ve sağlık gözetim kararının alınmasına yol açtı.

Geçtiğimiz Yıldaki Durum

Son bir yıl içerisinde, Strep-A enfeksiyonu nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uzmanlar, enfeksiyonlardaki artış sebebiyle alarma geçmiş durumda.

Toplum Sağlığı için Önlemler Alınıyor

Yetkililer, oluşabilecek yeni vakaların önüne geçmek adına, bölge genelinde sağlık taramalarının yapılacağını ve halkın bilinçlendirilmesi için bilgilendirme çalışmalarının artırılacağını duyurdu.

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