Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda Sel Felaketi: Evler Su Altında

Kefalonya Adası'nda yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi, birçok ev ve iş yeri hasar gördü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:46
Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda Sel Felaketi: Evler Su Altında

Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda Sel Felaketi

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde bulunan Kefalonya Adası'nda, şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Adada meydana gelen felaket, Yunan basınında geniş yer buldu.

Bölgede Hasar Gören Evler ve İş Yerleri

Ada'nın güney kesiminde etkili olan sel, birçok ev ve iş yerinin hasar görmesine neden oldu. Özellikle Peratata bölgesinde su seviyesi yer yer 2 metreye ulaştı. Yerel halk, su baskınından dolayı botlarla tahliye edildi.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Kefalonya Belediye Başkanı Theofilos Mihalatos, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede acil durum ilan edilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Mihalatos, "Üç gündür durmaksızın mücadele ediyoruz. Yağış miktarı çok büyük. Yolları açık tutmaya çalışıyoruz, ordu da bize destek veriyor. En büyük sorun, tamamen sular altında kalan bir köyde yaşanıyor. Bu yüzden bazı sakinler için otellerde konaklama imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

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