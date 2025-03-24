Yunanistan'ın Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Yunanistan’ın milli günü, Ankara'da büyük bir resepsiyonla kutlandı. Kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:26
Yunanistan'ın Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Yunanistan'ın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Yunanistan'ın milli günü, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Etkinlikte Önemli Açıklamalar

Etkinlik, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan "olumlu ivme" konusunda duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, 2023 Aralık'ta gerçekleşen ve Kiryakos Miçotakis'in Mayıs 2024'teki ziyaretlerinin başarılı geçtiğini açıkladı.

Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Vurgusu

Ersoy, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, turizm aracılığıyla kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2024'te Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm rakamlarının rekor düzeye ulaşması bekleniyor.

Bakan, ayrıca Yunanistan'da 2019'da ele geçirilen Türkiye kökenli sikkelerin teslim alındığını ve bunun UNESCO sözleşmesi çerçevesinde bir kültür varlığı iadesi süreci olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Bizakis'ten Mesajlar

Büyükelçi Bizakis, iki ülkenin liderlerinin "gerginliklerden uzak, komşu olarak yaşamanın yollarını keşfetmeye devam etme kararı verdiklerini" belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik işbirliğinin 10 milyar dolar'lık ticaret hacmine ulaşma hedefi için ilerlediğini açıkladı.

Resepsiyon, yemek ikramı ile sona erdi ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün önemini bir kez daha pekiştirdi.

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın Ankara...

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in (solda) ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın Ankara...

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in (solda) ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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