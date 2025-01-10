Yunanistan'ın Silahlanma Çabaları: Neden Şimdi Artıyor?

Yunanistan'ın Askeri Harcamaları ve Silahlanma Programı

Yunanistan, 2014'ten bu yana NATO'nun belirlediği ve üye ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını öngören hedefini başarıyla yerine getiriyor. Yunan hükümeti, şimdi 10 yıllık bir silahlanma ve modernizasyon programı planlıyor. Bu programın amacı, ordusunu "daha akıllı ve güçlü" hale getirmek.

Askeri Modernizasyon Hedefleri

Yunanistan, mevcut silahlı kuvvetlerini güçlendirmek adına yeni fırkateynler, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzeler gibi modern askeri teçhizatları envanterine katmayı hedefliyor. Hava Kuvvetleri yeni Rafale savaş uçakları ve F-35 hayalet jetleri satın almayı planlıyor. 2024 itibarıyla, bütçeden 53 milyar avro ayrılması bekleniyor, bu tutarın GSYH'nin yaklaşık yüzde 23'üne denk geleceği öngörülüyor.

NATO İçindeki Önemi

Yunanistan, 2010'ların zor ekonomik koşullarına rağmen savunma harcamalarını artırdı. 2022 yılında, askeri harcamalarında yüzde 3,9’luk oran ile ABD'den bile daha fazla harcama yaptı. Başbakan Kiryakos Miçotakis ve hükümeti, ordunun yeniden yapılandırılması ve modern silah sistemleri ile etkinliğinin artırılmasını sağlamak için çeşitli planlar açıkladı.

Değişen Jeopolitik Dinamikler

Yunanistan’ın silahlanma hedefleri, sadece Türkiye'den gelen algılanan tehditlerle sınırlı değil. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve buna bağlı gelişmeler, Yunanistan için yeni güvenlik endişeleri oluşturuyor. Miçotakis, Avrupa’nın savunmasına daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurgularken, yerli savunma sanayisini de bu süreçte daha fazla dahil etme kararı aldı.

Yeni Hava Savunma Sistemleri

Miçotakis, Avrupa için ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını öneriyor. Ancak, yaşanan finansman sıkıntıları nedeniyle bu henüz hayata geçirilemedi. Yunanistan, İsrail ile işbirliği yaparak kendi hava savunma sistemini geliştirip, yaklaşık 2 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.

Askeri Harcamaların Geleceği

Parlamento, Yunan hükümetinin savunma bütçesi konusundaki geniş destekle ilerlediğini gösteriyor. Maliye Bakanı, 2024'ün ilk 11 ayında bütçenin 4,38 milyar avro fazla verdiğini açıkladı. Yunanistan, 21 ülkenin katıldığı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi gibi uluslararası savunma projelerine katkıda bulunarak, güvenlik yatırımlarını çeşitlendiriyor.

Sonuç

Yunanistan, artan jeopolitik tehditler karşısında askeri gücünü artırma çabalarını hızlandırıyor. Bu noktada, Türkiye ile olan ilişkileri ve bölgede yaşanan diğer dinamikler, Yunanistan’ın silahlanma kararlarının alımında etkili oluyor. Gözler, Yunan ordusunun gelecekteki yapılanma ve harcamalarındaki gelişmelerde olacak.