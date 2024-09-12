Yunanistan'ın Vodina Kentinde Tarihi Cami Yeniden Hayat Bulacak

Vodina'da Restore Edilecek Tarihi Yeni Cami

Yunanistan'ın tarihi Vodina (Edessa) kentinde yer alan Osmanlı dönemine ait Yeni Cami, restore edilmek üzere hazırlanıyor. Yunanistan Kültür Bakanlığı, bu önemli yapının restore edilmesi amacıyla resmi bir açıklama yaptı.

Yalnızca Yeni Cami Ayakta Kaldı

Açıklamada, bir dönem Vodina'da toplam 9 caminin bulunduğu ancak günümüze sadece Yeni Cami'nin ulaşabildiği belirtildi. Bakanlık, caminin yapısının büyük ölçüde korunduğunu ve minaresinin de hasarsız bir şekilde günümüze geldiğini vurguladı.

Restorasyon Çalışmaları Başlıyor

Restorasyon işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağı ifade edilen duyuruda, caminin, Vodina'nın çok kültürlü yapısını destekleyecek anıtsal bir eser olarak yeniden değerlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Tarihçesi

17. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği tahmin edilen Yeni Cami, tarih boyunca çeşitli işlevler üstlenmiş, 1912'de geçici olarak hapishane olarak kullanılmıştır. 1924'te Mübadil Müslüman Mülkler İdaresi'ne devredilen cami, 1937'de ise koruma altına alınmıştır.