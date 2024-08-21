Yunanistan, Kızıldeniz'deki Tanker Saldırısını Kınadı

Yunanistan'dan Saldırıya Sert Tepki

Yunan Bakan Hristos Stilyanidis, Yunan bayrağını taşıyan tankerlerin Kızıldeniz'de silahlı bir saldırıya uğramasını kınadı.

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Bakan Stilyanidis, yazılı bir açıklama yaparak, "SOUNION" adlı tankerin, Yemen'in Hudeyde Limanı'nın 72 deniz mili batısında bu sabah silahlı saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Mürettebatın Durumu

Mürettebatın 25 kişiden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Stilyanidis, saldırıya uğrayan geminin şu an bölgede beklediğini ifade etti.

Uluslararası Hukuk Vurgusu

Stilyanidis, saldırının uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini ve uluslararası deniz taşımacılığı güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür eylemleri kesin bir dille kınadığını bildirdi.