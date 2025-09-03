Yunanistan kuzeyinde hastanelerde personel ve altyapı krizi: Hizmet aksıyor

Yunanistan kuzeyinde hastanelerde personel ve altyapı krizi

POEDIN raporu: ESY birimlerinde hizmet aksıyor

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu (POEDIN), ülkenin kuzeyindeki Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, hastaneler ve bağlı birimlerde %30-%50 oranında personel açığı, eskiyen altyapı ve yetersiz ekipman nedeniyle hizmet sunumunun ciddi biçimde aksadığını bildirdi.

Federasyon, zor çalışma koşulları ve mesleğin düşük çekiciliği nedeniyle istifaların hızlandığını, bunun da ameliyat bekleme listelerini aylarca uzattığını vurguladı.

AHEPA ve İppokrateio'daki tablo

Raporda, Selanik'teki AHEPA Hastanesi için 1530 kadronun 465'inin boş olduğu, 10 ameliyathaneden sadece 4'ünün faal durumda bulunduğu ve ameliyat bekleme listesinin yaklaşık 1500 hastaya ulaştığı kaydedildi.

İppokrateio Hastanesi içinse 14 ameliyathaneden yalnızca 6'sının çalıştığı, ameliyat bekleyen hasta sayısının 4 bine yakın olduğu, anesteziyoloji kadrosunda öngörülen 28 kişilik norm kadroya karşılık sadece 10 anestezistin görev yaptığı belirtildi.

Raporun önerileri ve talepler

Rapor, bölgede benzer sorunların yaygın olduğuna dikkat çekerek hekim ve hemşire atamalarının hızlandırılması, kritik branşlarda kalıcılığı artıracak ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, cihaz bakım ve yenileme ihalelerinin tamamlanması ve eski binalarda acil onarımların yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı ziyareti ve çalışan tepkisi

Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün Dedeağaç'taki Üniversite Hastanesini (PGNA) ziyaretinde sağlık çalışanlarının protestosuyla karşılaştı. Çalışanlar, hastanede yaşanan eksiklikleri ve günlük sorunları dile getirirken, "Bu bakan sağlık değil, ticaret ve kar bakanı" şeklinde slogan attı.