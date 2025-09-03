DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Yunanistan kuzeyinde hastanelerde personel ve altyapı krizi: Hizmet aksıyor

POEDIN raporu: Yunanistan'ın kuzeyindeki hastanelerde %30-50 personel açığı, eski altyapı ve yetersiz ekipman nedeniyle hizmet aksıyor; ameliyat listeleri uzuyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:37
Yunanistan kuzeyinde hastanelerde personel ve altyapı krizi: Hizmet aksıyor

Yunanistan kuzeyinde hastanelerde personel ve altyapı krizi

POEDIN raporu: ESY birimlerinde hizmet aksıyor

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu (POEDIN), ülkenin kuzeyindeki Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, hastaneler ve bağlı birimlerde %30-%50 oranında personel açığı, eskiyen altyapı ve yetersiz ekipman nedeniyle hizmet sunumunun ciddi biçimde aksadığını bildirdi.

Federasyon, zor çalışma koşulları ve mesleğin düşük çekiciliği nedeniyle istifaların hızlandığını, bunun da ameliyat bekleme listelerini aylarca uzattığını vurguladı.

AHEPA ve İppokrateio'daki tablo

Raporda, Selanik'teki AHEPA Hastanesi için 1530 kadronun 465'inin boş olduğu, 10 ameliyathaneden sadece 4'ünün faal durumda bulunduğu ve ameliyat bekleme listesinin yaklaşık 1500 hastaya ulaştığı kaydedildi.

İppokrateio Hastanesi içinse 14 ameliyathaneden yalnızca 6'sının çalıştığı, ameliyat bekleyen hasta sayısının 4 bine yakın olduğu, anesteziyoloji kadrosunda öngörülen 28 kişilik norm kadroya karşılık sadece 10 anestezistin görev yaptığı belirtildi.

Raporun önerileri ve talepler

Rapor, bölgede benzer sorunların yaygın olduğuna dikkat çekerek hekim ve hemşire atamalarının hızlandırılması, kritik branşlarda kalıcılığı artıracak ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, cihaz bakım ve yenileme ihalelerinin tamamlanması ve eski binalarda acil onarımların yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı ziyareti ve çalışan tepkisi

Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün Dedeağaç'taki Üniversite Hastanesini (PGNA) ziyaretinde sağlık çalışanlarının protestosuyla karşılaştı. Çalışanlar, hastanede yaşanan eksiklikleri ve günlük sorunları dile getirirken, "Bu bakan sağlık değil, ticaret ve kar bakanı" şeklinde slogan attı.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor