Yunanistan, Paris'teki Ukrayna Zirvesine Davet Edilmediğini İddia Ediyor

Yunan muhalefet, Paris'teki Ukrayna zirvesine dışlandıklarını belirtirken, hükümet bu iddiaları reddediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:14
Yunanistan, Paris'teki Ukrayna Zirvesine Davet Edilmediğini İddia Ediyor

Yunanistan'da muhalefet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Ukrayna'nın güvenliği üzerine yapılan zirveden dışlandıklarını savundu. Hükümet ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ülkede yayın yapan To Vima gazetesinin haberine göre, muhalefet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle gerçekleştirilen zirveye Yunanistan'ın davet edilmemesine sert tepki gösterdi. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Genel Başkanı Socratis Famellos, bu durumu, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin dış politika alanındaki başarısızlığı olarak değerlendirdi.

Famellos, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım konusunda da yeterince şeffaf olmadığını ifade ederek, Yunanistan'ın diplomatik alanda lider konumda yer alabilme kapasitesinin zayıfladığını öne sürdü.

Öte yandan, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, zirvenin yalnızca Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerle yapıldığını vurgulayarak, 'Yunanistan, bu zirveye katılan ülkeler arasında değildi' dedi. Marinakis, Ukrayna'ya en fazla askeri yardım sağlayan ülkelerin bir araya geldiğinin altını çizdi.

Dünya gündemini meşgul eden bu zirveye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danmark Başbakanı Mette Frederiksen katılım sağladı. Ayrıca, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirvede yer aldı.

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