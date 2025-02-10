Yunanistan, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışından Rahatsız

Yunanistan'ın Piaggio Aerospace Protestosu

Yunanistan, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in Türk şirketi Baykar'a gerçekleştirdiği satışın methodundan duyduğu rahatsızlığı ifade etmeye hazırlanıyor. İddialara göre, Atina, bu durumun Avrupa Birliği (AB) yönetmeliklerine aykırı olduğunu savunarak İtalya'ya bir protesto dosyası iletecek.

AB Yönetmeliği ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye'ye Meteor tipi füze satılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra, İtalya'nın kendisini haberdar etmemesini eleştiriyor. Yunanistan, yabancı yatırım şirketlerinin AB içerisindeki alımlarıyla ilgili olarak diğer üye ülkeleri bilgilendirme yükümlülüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle bu durumu protesto etmeyi planlıyor.

Fransa ile Görüşmeler

4 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek Türkiye'ye olası füze satışları hakkında bilgi talep etti. Kaynaklar, Atina'nın konuyu takip etmeye devam edeceğini ancak herhangi bir müdahalede bulunma niyetinin bulunmadığını belirtiyor.

Yunanistan'ın Duyduğu Rahatsızlık

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e Türkiye'ye Meteor füzesi satışı hakkında duyduğu rahatsızlığı açıkça iletti. Yunan yetkililerin bu satışa karşı nasıl bir tutum alacağı ise merak konusu.