Yunanistan Sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na Destek — 76 Sendika Uyardı

Yunanistan'daki 76 sendika, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenli geçişini talep etti; olası saldırının kitlesel protestolara yol açacağı uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:55
Yunanistan Sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na Destek — 76 Sendika Uyardı

Yunanistan sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na destek

Ortak bildiri ve talepler

İsrail ordusunun saldırı tehditleri altında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'daki sendikalardan destek geldi.

Ülkedeki 76 sendika ve işçi örgütü, yayımladıkları ortak bildiride filonun güvenli geçişinin sağlanmasını istedi ve olası bir saldırının Yunanistan'da kitlesel protestoları tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Sendikaların ortak açıklamasında, Gazze'ye yönelik kuşatmanın ve "soykırımın" derhal son bulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail devleti, filoya katılan insanların can güvenliğini tehdit etmeye dahi kalkışmamalıdır. En küçük saldırı dahi bizi sokaklara dökecek."

Açıklamada ayrıca, Yunan hükümetine çağrıda bulunularak, uluslararası hukuka uygun barışçıl bir misyon olan Küresel Sumud Filosu'nun korunması için gerekli adımların atılması talep edildi.

Sendikalar, İsrail'e BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda yaptırım uygulanmasını; silah ambargosu, ticari, askeri ve siyasi ilişkilerin kesilmesi gibi önlemler alınmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den BM Tutum Belgesi: 'Tek Çin' ve 2758 Sayılı Kararın Üzerinde Israr
2
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
3
Kahramanmaraş Göksun'da İş Yerini Yakmaya Kalkışan Şüpheliden Biri Tutuklandı
4
Türk Kızılay'dan Adana'da 200 Küçük Üreticiye Tarımsal Destek
5
Ordu'da 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi: 2 Zanlı Tutuklandı
6
Küresel Sumud Filosu'ndan Tadhg Hickey: 'Çağın en psikopat ordusuyla karşılaşacağız'
7
Yunanistan Sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na Destek — 76 Sendika Uyardı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin