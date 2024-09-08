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Yunanistan Silahlanma Yatırımlarını Türkiye Sorunları Üzerine Yoğunlaştırıyor

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı sorunlar nedeniyle silahlı kuvvetlerine yaptığı yatırımlarda artışa gidiyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:22
Yunanistan Silahlanma Yatırımlarını Türkiye Sorunları Üzerine Yoğunlaştırıyor

Yunanistan, Silahlı Kuvvetleri için Yeni Yatırımlar Yapıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin askeri gücünü artırma çabalarının önemli bir kısmını, Türkiye ile mevcut sorunlar nedeniyle gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu yıl Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, Türkiye ile olan ilişkilerin zorluklarını kabul ettiğini fakat durumu gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirdiğini ifade etti.

Türkiye ile İlişkiler ve Askeri Yatırımlar

Miçotakis, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki tutumunun değişmediğini ve bu durumun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde temel zorluklar oluşturduğunu vurguladı. Aynı zamanda, "Eğer Türkiye ile sorunlarımızı çözebileceğimize inansaydık, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımlara bu kadar ihtiyaç duymayacaktık" şeklinde konuştu.

İnovasyon ve Yerli Üretim Hedefleri

Ukrayna'daki çatışmalardan dersler çıkararak, daha düşük maliyetli silah sistemlerinin daha etkili olabileceğini gördüklerini belirten Miçotakis, Yunanistan'ın savunma alanındaki inovasyonu desteklemeyi öncelikli hedefleri arasında sıraladı. Ayrıca, Savunma Bakanlığı ile birlikte, yerli üretim anti-dron sistemleri geliştirme çalışmaları üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Miçotakis, mevcut Yunan firkateynlerinin yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatılması için iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

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