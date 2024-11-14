Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini Yeniden Yapılandırıyor

Yunanistan, Silahlı Kuvvetlerini Yeniden Yapılandırmaya Hazırlanıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli planları parlamentoda duyurdu.

2024-2035 Planı

Dendias, Dış Politika ve Savunma Komisyonu'na Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması için 2024-2035 dönemine ait planı sundu. Bu kapsamda, zorunlu askerlik ve profesyonel askerlik sisteminde değişiklikler öngörülüyor.

Mühim Değişiklikler

Açıklanan plana göre, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ülke genelinde insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı bir hava koruma kalkanı oluşturulması planlanıyor.

Silah ve Teçhizat Modernizasyonu

Silahlı Kuvvetlerin mevcut silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi için çeşitli adımlar atılacak. Ayrıca, 4.5 ve 5. nesil uçakların edinilmesi de planlar arasında yer alıyor.

Doğal Afetlere Müdahale Kapasitesi

Yunanistan'ın doğal afetlere müdahale gücünün artırılması ve Doğu Akdeniz'de operasyonel kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar da dikkate alınıyor.

İsrail ile Görüşmeler

Öte yandan, Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde bir savunma kalkanı oluşturmak amacıyla İsrail ile görüşmelere başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.