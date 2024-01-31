Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: 5 FETÖ üyesi kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı 5 FETÖ üyesinin yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: 5 FETÖ üyesi kaçarken yakalandı
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Yunanistan sınırında hareketli dakikalar yaşandı. 5 şüpheli yasa dışı yollardan önce Türkiye'ye oradan da Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ üyesi oldukları tespit edildi.

Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada FETÖ ile mücadelenin sınırlar dışında da devam ettiğini belirtti. 

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