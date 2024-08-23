Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi, Edirne'nin Meriç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltı Süreci

Güvenlik ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyon sonucunda M.E. ve E.K. isimli şahısları üç gün önce gözaltına aldı. Jandarma, şüphelilerin üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Adli Süreç Başladı

İşlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri, Edirne Adliyesi'ne götürüldü. Burada Cumhuriyet savcılığına ifadeleri verilen M.E. ve E.K., daha sonra nöbetçi hakim karşısına çıkarıldı.

Tutuklama Kararı

Nöbetçi mahkeme, her iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarının ne kadar kararlı bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesi oldu.