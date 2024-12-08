Yunanistan, Suriye'deki Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiği üzerine önemli ifadeler yer aldı.

Açıklamada, "Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşşar) Esed rejiminin devrilmesini memnuniyetle karşılıyor. Ülkede barışın bir an evvel tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararı temelinde demokratik, meşru bir hükümete iktidarın normal şekilde devredilmesi sağlanmalıdır" denildi.

Ayrıca, sivillerin korunmasına özel ihtimam gösterilmesi gerektiği ve dini azınlıklar ile kültürel mirasın korunmasına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Demokratik normalleşmeye dönüş, mülteci akınlarının son bulması ve Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönmesi için güvenli yolun açılması anlamına gelmelidir" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'ın, Suriye'nin barış ve refahının yeniden sağlanması için usta elinden geleni yapmaya hazır olduğu da belirtildi.