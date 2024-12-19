Yunanistan, Türkiye'ye 1055 Lidya Sikkesi İade Etti

Küçük bir tarihi hazine geri döndü: Yunanistan, Lidya medeniyetine ait 1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti. Bu sikke grubu, tarihi İpek Yolu üzerinde ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığına aittir. Sikkelerin iade töreni, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

İşbirliği ve Kültürel Değişim Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan ziyareti sırasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı. Burada Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ile bir araya gelen Ersoy, turizmin iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendirdiğini belirtti ve "Kültür ve turizm, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde en etkili yumuşak güç araçlarındandır." dedi.

Sikkelerin Iade Töreni

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile gerçekleştirilen törende, M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla uzanan tarih aralığına sahip sikkelerin Atina Nümizmatik Müzesi'nde teslimi gerçekleşti. Ersoy, bu tarihi eserlerin, 'Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılmış örnekler içerdiğini' ifade etti.

Kültürel Varlıkların Korunması ve İşbirliği

Ersoy, Türkiye ve Yunanistan arasında 2013 yılında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, "Bugün gerçekleşen iade, ülkelerimiz açısından ciddi bir kazanımdır." şeklinde konuştu. Her iki ülkenin kültürel mirasını koruma konusundaki işbirliğinin artacağına dikkat çeken Ersoy, tarihi eserlerin geri dönüşüne yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Sistemin Güçlenmesi İçin Harcanan Çabalar

Bakan Ersoy, Yunanistan ile işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu titiz ve suçla mücadeleye odaklı örnek yaklaşım, bütün pazar ve geçiş ülkelerinden de bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Elgin Mermerleri İadesi Üzerine Destek

Kültür Bakanı Mendoni, Yunanistan'ın tarihi eser kaçakçılığının mağduru olduğunu belirtti ve Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin Elgin Mermerleri konusundaki desteğine de vurgu yaparak, "Tüm tarihi eserlerin ait oldukları topraklara geri dönmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Yunanistan, Türkiye'ye ait 1055 Lidya medeniyetine ait sikkeleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti.

Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.

Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.