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Yunanistan Varnava'da Yangın Sonrası Çözümler

Varnava'da çıkan yangın nedeniyle evlerini kaybedenler için geçici konaklama imkanı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 02:51
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 02:51
Yunanistan Varnava'da Yangın Sonrası Çözümler

Yunanistan'da Yangından Etkilenenlere Destek

Atina'nın yakınlarındaki Varnava bölgesinde meydana gelen yangın, birçok ailenin evsiz kalmasına neden oldu. Yangının ardından Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından oluşturulan geçici konaklama platformu, mağdur olanlara yardım eli uzatıyor.

Geçici Konaklama Alanları Açıldı

Yerel yönetimlerin sağladığı yardımların yanı sıra, yangından etkilenenlerin kalabileceği alanlar olarak Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ve Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu da faaliyete geçirildi.

Yangına Müdahale ve Hasar Durumu

Dün, öğle saatlerinde çıkan yangına 400'den fazla itfaiyeci ve 110 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ayrıca, 15 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter de yangınla mücadele eden ekiplerin destekçileri arasında yer aldı.

Üst Düzey Uyarılar ve Tahliyeler

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yangından dolayı çok sayıda evin zarar gördüğünü belirtti. Yangının yükselen alevleri 25 metreyi bulurken, rüzgarın fırtına seviyesine ulaştığı ifade edildi. Polis, risk altında bulunan 200'den fazla kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti.

Hava Durumu ve Hükümet Tedbirleri

Meteoroloji uzmanları, havanın ilerleyen günlerde yangın riskini artıracağını öngörerek vatandaşları uyardı. Ayrıca, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinin yarısının "kırmızı alarm" düzeyine geçtiğini açıkladı.

Başbakanın Acil Geri Dönüşü

Başbakan Kiryakos Miçotakis de, yaşanan gelişmeler üzerine tatilini keserek Atina'ya dönüş yaptı. Yangınla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçilmesi bekleniyor.

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