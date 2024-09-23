Yunanistan ve GKRY Elektrik Bağlantısı Projesinde Dönüm Noktası

Yunanistan ve GKRY Arasında Önemli Anlaşma

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), GKRY ile Girit Adası arasında bir elektrik bağlantısı projesini ilerletmek amacıyla çerçeve mutabakatı imzaladı.

Görüşmelerin Ardından İmzalar Atıldı

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Atina'da bir araya geldiği toplantıda alınan kararlar sonucunda, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı ile GKRY Çevre, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı arasında bu önemli proje için imzalar atıldı.

Projenin Önemi ve Gelecek Beklentileri

Açıklamada, "Bu çerçeve mutabakatı ve iki ülkenin düzenleyici mercilerinin mutabakat kapsamında alacağı kararlar doğrultusunda projenin yakın zamanda yeniden başlatılması bekleniyor" denildi.

Bu çerçeve mutabakatının GKRY'nin enerji alanındaki izolasyonunu ortadan kaldıracağı iddia edilirken, projenin hem Yunanistan hem de GKRY kadar Avrupa Birliği (AB) için de stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.