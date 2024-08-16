Yunanistan Yangınları: Muhalefet Hükümeti Eleştiriyor

Yunanistan'da Yangınların Tartışmalı Nedeni

Yunanistan muhalefet partileri, 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve hızla yayılan yangınla ilgili olarak Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yaptığı açıklamaları eleştirdi. Başbakan Miçotakis'in "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." ifadesi, muhalefet tarafından felaketin gerçek boyutlarını gizlemeye çalışan bir söylem olarak değerlendirildi.

Sosyal Güvenlik ve Yangın Yönetimi Sorunları

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), hükümetin ülkenin yangınla mücadele altyapısını güçlendirmediğini ve itfaiye teşkilatındaki eksiklikleri gidermediğini vurguladı. Açıklamada, "Miçotakis hükümeti, yangınların önlenmesine gereken önemi vermedi." denildi.

Açıklamada, "100 bin dönümden fazla arazinin ve onlarca evin yanması, hükümetin politikalarının neden olduğu yıkımın boyutunu anlaması için yeterli değil," ifadesi yer aldı. Bu durumun, kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu savunuldu.

PASOK ve Komünist Partiden Tepkiler

PASOK lideri Nikos Andrulakis, "Miçotakis, Yunan halkının zekasını küçümseyerek ölçüsüz açıklamalar yapıyor" dedi. Andrulakis, yangınların önlenmesi için ayrılan kaynakların yetersiz olduğuna dikkat çekerek, Yunanistan'ın Avrupa'nın en zayıf ülkelerinden biri haline getirilmesini kabul edilemez buldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de, yangınların Varnava, Maraton, Gramatiko ve diğer bölgelere büyük zarar verdiğini belirtti. Yangınların yönetiminde önleme merkezi bir yaklaşım eksikliğine dikkat çeken KKE, hükümetin bu ihmali örtbas etme çabalarının öfke verici olduğunu ifade etti.

Uluslararası Yardım ve Yangın Sonuçları

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yaptığı ölçümlere göre, yangınlar sonucunda 104 kilometrekarelik bir alanın yandığı bildirildi. Atina Ulusal Gözlemevi, son 8 yılda Attiki bölgesindeki 450 kilometrekarelik ormanlık alanın yanarak bölgenin toplam ormanlık alanının %37'sini oluşturduğunu açıkladı.

Yunan yetkililer, 22 işletme ve en az 78 evin hasar gördüğünü de bildirdi. Ayrıca, yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Türkiye dahil olmak üzere 9 ülke Yunanistan'a destek gönderdi. Yangında, 65 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.