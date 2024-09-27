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Yunanistan Yeni Anti-Dron Sistemini Meclise Sunmaya Hazırlanıyor

Yunan Savunma Bakanı, yeni anti-dron sisteminin meclis gündemine gelecek bilgilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:14
Yunanistan Yeni Anti-Dron Sistemini Meclise Sunmaya Hazırlanıyor

Yunanistan'dan Yeni Anti-Dron Adımı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin insansız hava araçlarını (İHA) tespit edecek ve gerektiğinde etkisiz hale getirecek yeni bir anti-dron sistemi planını birkaç gün içinde meclise sunacaklarını duyurdu.

Aspides Misyonu Ziyareti

Dendias, Salamina Limanı'nda, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik Aspides misyonuna katılacak Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Spetsai isimli firkateyni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki durumu değerlendirerek, Aspides misyonunun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Stratejik Güvenlik Vurgusu

Dendias, Yunanistan'ın geliştirdiği anti-dron sisteminin sadece bir savunma aracı olmadığını, ülkenin varoluşu için gerekli bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, yürütülen politikanın ufkunun yalnızca Türk-Yunan anlaşmazlığından ibaret olmadığını, Balkanlar ve Doğu Akdeniz gibi daha geniş bir coğrafyayı kapsadığını belirtti.

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